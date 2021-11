Les dirigeants mondiaux posent pour une photo de groupe lors d'une réception en soirée pour marquer le jour d'ouverture de la COP26 à Glasgow, en Écosse, le 1er novembre. La Conférence des Nations unies sur le climat, la plus grande depuis le sommet de Paris de 2015, se déroule du 31 octobre au 12 novembre. Elle a pour but de mettre d'accord plus de 120 chefs d'État et de gouvernement afin d'agir de manière radicale et immédiate contre le changement climatique, en le limitant à 1,5°C. En marge du sommet, des manifestants se réunissent à Glasgow pour demander des actions concrètes.