Les joueuses anglaises célèbrent leur victoire à l'Euro 2022 au stade de Wembley, à Londres, le 31 juillet. L'Angleterre a remporté la première compétition majeure de l'histoire de la sélection anglaise ­féminine, le but de Chloe Kelly en prolongation lui ayant assuré une victoire 2-1 contre l'Allemagne. Jusqu'à 17,4 millions de téléspectateurs ont suivi cette finale sur BBC One: c'est plus de cinq fois plus qu'en France. Il s'agit du match de football féminin le plus regardé à la télévision britannique.