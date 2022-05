Des bateaux de pêche traditionnels sont amarrés à un quai à Jakarta, le 5 mai. Le 2 mai, la France aurait consommé tout son stock de poisson si elle n'importait pas les deux tiers de sa consommation. L'Union européenne fait venir plus de la moitié des poissons qu'elle consomme d'Asie, d'Afrique et d'autres pays du Sud. À l'échelle mondiale, ce sont 34,2% des stocks de poissons sauvages qui se trouvent aujourd'hui surexploités, soit trois fois plus qu'il y a cinquante ans, estime l'Aquaculture Stewardship Council (ASC), une ONG qui œuvre pour rendre l'élevage de poissons plus respectueux de l'environnement et plus responsable socialement.