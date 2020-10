Des fossoyeurs descendent un cercueil lors des funérailles d'une victime du Covid-19, au cimetière Kayu Manis à Bogor, en Indonésie, le 4 octobre. Les États-Unis sont le pays le plus touché par le coronavirus tant en nombre de morts que de cas, avec plus de 210.000 décès. Suivent le Brésil, avec près de 150.000 morts, l’Inde (plus de 100.000), le Mexique (plus de 80.000), et le Royaume-Uni (plus de 40.000). En France, 32.521 morts ont été recensés et le taux de positivité des tests atteint désormais les 9,8%, contre 4,5% il y a un mois.