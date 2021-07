Des journalistes sur un bateau filment le porte-conteneurs Ever Given dans le canal de Suez, en Égypte, le 5 juillet. D'une capacité de plus de 200.000 tonnes, le navire s'était échoué en mars, bloquant la circulation sur le canal où passent près de 10% du commerce maritime mondial. Un accord d'indemnisation a été conclu entre le propriétaire et les autorités égyptiennes, et l'Ever Given a pu reprendre sa route, mercredi 7 juillet.