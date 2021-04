Samedi 3 avril au soir, un cortège pharaonique s'est tenu en Égypte, visant à transporter les momies de vingt-deux rois et reines de l'époque antique, depuis le Musée égyptien de la place Tahrir vers leur nouvelle demeure, le très récent Musée national de la civilisation égyptienne (NMEC), dans le quartier historique d'al-Fustat, dans le vieux Caire. Les dix-huit rois et quatre reines ont voyagé dans l'ordre chronologique de leur règne, des plus anciens aux plus récents, transportés par des chars dorés reprenant certains codes de l'art de l'Égypte ancienne, mêlés au modernisme grandiloquent revendiqué par le régime autoritaire du maréchal et président Abdel Fattah al-Sissi. La parade spectaculaire est un gros coup de communication pour le pays, qui cherche à relancer son économie touristique, après un lourd contrecoup lié à la violente répression du gouvernement sur sa population et à la pandémie de Covid-19. Les dépouilles royales seront visibles à partir du 18 avril.