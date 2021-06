Cette photographie aérienne prise le 30 mai montre du mucilage, une substance organique visqueuse produite par le phytoplancton, dans la mer de Marmara en Turquie, dans un port du littoral d'Istanbul. Le mucilage se développe de manière incontrôlable lorsque des nutriments tels que l'azote et le phosphore se déversent en grande quantité dans l'eau de mer. La réaction se produit le plus souvent lorsque des eaux usées non traitées riches en nutriments finissent dans la mer. Le mucilage, appelé «morve de mer», augmente en raison du changement climatique et provoque la mort de nombreux poissons.