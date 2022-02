L'Espagnol Rafael Nadal soulève le trophée de la Norman Brookes Challenge Cup après sa victoire contre le Russe Daniil Medvedev à leur match final du simple masculin lors de la quatorzième journée du tournoi de tennis de l'Open d'Australie, à Melbourne, le 31 janvier. Il a remporté cette victoire après avoir été mené deux sets à zéro (2-6, 6-7 [5], 6-4, 6-4, 7-5 en 5h24) et ajoute ainsi un 21e titre en Grand Chelem à son palmarès, soit un de plus que Roger Federer et Novak Djokovic.