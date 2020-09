Sur cette photo prise le 31 août, une femme passe devant un tableau de l'artiste de rue et peintre français Christian Guémy (connu sous le nom de C215) en hommage aux membres du journal Charlie Hebdo tué·es par des djihadistes en janvier 2015, à Paris. Le procès de quatorze complices présumé·es des attentats contre l'hebdomadaire satirique, dans un supermarché casher et dans la banlieue parisienne de Montrouge s'est ouvert le 2 septembre, plus de cinq ans après les faits.