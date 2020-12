Des enfants se baignent à côté d'une maison détruite à Haulover, une communauté à 41 kilomètres au sud de Bilwi, dans la région autonome des Caraïbes du Nord, au Nicaragua, le 28 novembre. Les ouragans Eta et Iota, qui ont respectivement frappé le pays les 3 et 16 novembre, ont fait au moins 200 morts et autant de disparus en Amérique centrale. L'ouragan Iota a achevé de détruire le peu de maisons et d'arbres qui avaient résisté deux semaines auparavant au passage d'Eta.