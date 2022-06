Des garçons sautent et nagent près d'une vieille épave dans la voie navigable de Chatt-el-Arab, formée au confluent de l'Euphrate et du Tigre, à Bassorah, dans le sud de l'Irak, le 30 mai. Classé parmi les cinq pays du monde les plus vulnérables au changement climatique, l’Irak n'est pas préparé pour y faire face, ce qui entraîne des conséquences sociales et économiques potentiellement désastreuses. Chaque semaine depuis plus de deux mois, les villes du centre et du sud du pays subissent d'impressionnantes tempêtes de poussières les enveloppant d'un épais nuage orange.