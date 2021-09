Un cycliste se couvre d'une bâche en plastique lors d'une averse à Faridabad, le 1er septembre. En Inde, les moussons, vitales pour l'agriculture et l'économie du pays, sont de plus en plus erratiques. Cette saison des pluies est perturbée par les dérèglements climatiques, qui entraînent des précipitations destructrices. Le sixième rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), publié le 9 août, prévoit des épisodes de plus en plus irréguliers et de plus en plus extrêmes.