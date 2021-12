Des milliers de bougies vertes ont été allumées devant le palais du Reichstag, à Berlin, lors d'une action collective des ONG allemandes Seebrücke, Campact, Mauerfall.jetzt et Wir packen's an, le 28 novembre. Elles visaient à attirer l'attention sur la situation des personnes réfugiées bloquées à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Face à l'instrumentalisation politique des personnes migrantes par le président autoritaire biélorusse Alexandre Loukachenko, les ONG réclament la mise en place d'un corridor humanitaire. Sur les grandes lettres lumineuses installées devant le bâtiment, on peut lire le mot d'ordre «Aufnahme jetzt», soit «accueil immédiat».