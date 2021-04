À San Salvador, un mémorial de fortune avec des pétales de fleurs, une botte et plusieurs hommages écrits a été dressé le 29 mars en mémoire de Victoria Esperanza Salazar, une Salvadorienne tuée deux jours plus tôt par la police à Tulum, une station balnéaire des Caraïbes mexicaines. Sur la pancarte, on peut lire l'inscription «Justice pour Victoria». Âgée de 36 ans et mère de deux filles de 15 et 16 ans, elle avait obtenu en 2018 le statut de réfugiée au Mexique, où elle s'était établie. Quatre policiers ont été arrêtés. Une vidéo, qui rappelle le meurtre de Georges Floyd, montre l'un d'eux agenouillé sur son dos. Selon le rapport d'autopsie, Victoria Esperanza Salazar aurait succombé à la suite de fractures à la colonne vertébrale.