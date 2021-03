Le pilier irlandais Tadhg Furlong tente de marquer un essai lors du match du tournoi de rugby des Six Nations entre l'Italie et l'Irlande le 27 février au stade olympique de Rome. L'équipe de France a enregistré seize cas de Covid-19 entre le 16 et le 25 février (douze joueurs et quatre membres de l'encadrement, dont le sélectionneur Fabien Galthié). Ceci a conduit au report du match contre l'Écosse, le 28 février. Les Bleus préparent actuellement le Crunch contre l'Angleterre à Twickenham le samedi 13 mars.