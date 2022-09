La forêt amazonienne brûle près de la réserve extractive Lago do Cuniã, à la frontière des États de Rondônia et d'Amazonas, au nord du Brésil, mercredi 31 août. Le Brésil n'avait plus connu autant d'incendies en Amazonie au mois d'août depuis douze ans. Au moins 3.358 feux ont été détectés, le 22 août, dans la plus grande forêt tropicale du monde, signe d'une aggravation de la déforestation. Les experts attribuent ces feux en Amazonie à l'action des agriculteurs, éleveurs et spéculateurs qui défrichent illégalement des terres en brûlant des arbres. La saison des feux dans cette partie du globe commence généralement en août, avec l'arrivée de la sécheresse. Cette année, dès juillet, l'Institut national de recherche spatiale (INPE) en a repérés 5.373, soit 8% de plus que pendant le même mois en 2021. Depuis l'arrivée au pouvoir du président d'extrême droite Jair Bolsonaro en janvier 2019, la déforestation moyenne annuelle en Amazonie a augmenté de 75% par rapport à la décennie précédente.