Le président américain Donald Trump (à gauche), et le candidat du Parti démocrate à la présidence et ancien vice-président des États-Unis Joe Biden (à droite), débattent devant le présentateur de Fox News Chris Wallace (au centre) à Cleveland, dans l'Ohio, le 29 septembre. Ce premier duel, suivi en direct par des dizaines de millions d’Américain·es, a été marqué par des interruptions et des attaques personnelles. En réponse à ce débat chaotique, des commentateurs ont appelé à l'annulation des face-à-face à venir et les organisateurs ont annoncé de nouvelles mesures pour «maintenir l'ordre» lors des deux prochains débats télévisés des 15 et 22 octobre. Testé positif au Covid-19 depuis, Donald Trump s'est mis en quarantaine.