Une semaine dans le monde en 7 photos, du 26 mars au 1er avril 2022

Des membres de la police des frontières israélienne se rassemblent près de la Via Dolorosa, le chemin traditionnellement considéré comme ayant été emprunté par Jésus alors qu'il était sur le point d'être crucifié, dans la vieille ville de Jérusalem le 28 mars. Israël renforce sa sécurité alors que onze personnes ont été victimes d'attaques armées en une semaine. Cinq personnes sont mortes dans une attaque commise par un Palestinien de Cisjordanie, mardi 30 mars, dans la ville de Bnei Brak, une banlieue ultra-orthodoxe de Tel-Aviv. Quelques jours plus tôt, une attaque à la voiture-bélier et au couteau dans la ville de Beersheba, dans le Néguev, avait fait quatre morts et deux militants se revendiquant de l'organisation djihadiste Etat islamique (EI) avaient tué deux policiers lors d'une fusillade dans la ville côtière d'Hadera.