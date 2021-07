Des supporters de l'équipe de France regardent les huitièmes de finale de l'UEFA Euro 2021 entre la France et la Suisse dans une fan zone aménagée au stade de Gerland, près de Lyon, le 28 juin. Les champions du monde ont été éliminés, lundi à Bucarest, aux tirs au but par la Suisse (3-3, 4 tirs au but à 5).