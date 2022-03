Une semaine dans le monde en 7 photos, du 26 février au 4 mars 2022

Une femme regarde son téléphone devant des rayons vides dans un supermarché de Hong Kong le 1er mars. Hôpitaux débordés, supermarchés vides, sinistres camps de quarantaine: le chaos s'est emparé de Hong Kong qui fait face à sa plus forte vague de coronavirus, et s'apprête à dépister ses 7,4 millions d'habitants en mars et à isoler chaque personne infectée. La crainte d'un confinement a entraîné une ruée vers les supermarchés. Plus de 220.000 contaminations ont été enregistrées à Hong Kong au cours des deux derniers mois, contre seulement 12.000 depuis le début de la pandémie hormis cette période.