Un homme marche dans les eaux de crue devant un temple bouddhiste dans la province d'Ayutthaya, dans le centre de la Thaïlande, le 28 septembre. Une trentaine de provinces sont sous l'eau après le passage de la tempête tropicale Dianmu, qui déjà tué six personnes et submergé des dizaines de milliers d'habitations dans le nord et le centre du pays. Les autorités gouvernementales thaïlandaises se veulent rassurantes, affirmant que le pays ne connaîtra pas une répétition du déluge qui a dévasté le pays en 2011, au cours duquel plus de 150 millions d'hectares ont été inondés.