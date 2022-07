Des migrants se reposent après avoir traversé le fleuve Rio Grande en attendant d'être appréhendés par des agents de la patrouille frontalière, à ​​Eagle Pass, au Texas, à la frontière avec le Mexique le 30 juin. Chaque année, des dizaines de milliers de migrants fuient la violence ou la pauvreté en Amérique centrale et en Amérique du Sud et tentent de traverser la frontière vers les États-Unis à la poursuite du rêve américain, mais beaucoup n'y arrivent jamais. Le 27 juin, plus de cinquante migrants ont été retrouvés morts dans et autour d'un camion abandonné dans une chaleur étouffante près de la ville texane de San Antonio. Il s'agit de l'une des plus tragiques découvertes liées à l'immigration clandestine ces dernières années aux États-Unis.