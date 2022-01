Une semaine dans le monde en 7 photos, du 25 au 31 décembre 2021

Des proches des seize Kurdes morts noyés dans la Manche, alors qu'ils tentaient d'atteindre l'Angleterre, portent le corps de deux d'entre eux pendant leurs funérailles à Raniya, à l'est d'Erbil, la capitale de la région kurde autonome du nord de l'Irak, le 26 décembre. Au moins vingt-sept personnes ont péri dans la tragédie du 24 novembre, la catastrophe la plus meurtrière depuis que la Manche est devenue une plaque tournante pour les passages clandestins de migrants de la France vers l'Angleterre. Des questions se posent sur les appels qu'auraient passés les migrants aux autorités françaises et anglaises quand leur embarcation de fortune a commencé à couler, selon le témoignage d'un rescapé. La préfecture maritime de la Manche avait exclu que l'appel des migrants en difficulté n'ait pas été traité.