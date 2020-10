Des gens décorent la tombe d'un parent avant le jour des morts à Nezahualcoyotl, au Mexique, le 28 octobre. Cette fête du 2 novembre, qui célèbre dans la joie les proches décédé·es, est l'une des plus populaire au Mexique. Les tombes sont nettoyées et décorées avec des bougies et des fleurs oranges, les zempaxuchitl ou roses d'Inde. Des autels sont également dressés dans les habitations pour y placer des photos du défunt, des cierges, de l'encens et des offrandes. Des défilés costumés sont organisés jusqu'au cimetière, où famille et ami·es se recueillent autour de la tombe de leur proche.