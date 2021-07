Le nouveau président péruvien Pedro Castillo salue ses partisans à son arrivée à Pampa de la Quinua pour la cérémonie d'investiture à Ayacucho, dans le sud du Pérou, le 29 juillet. Ce novice en politique, et ancien syndicaliste de 51 ans, promet de réformer l’actuelle Constitution qu'il accuse de favoriser à outrance l'économie de marché. Le Pérou, marqué par une forte instabilité institutionnelle, a vu trois présidents se succéder en une semaine fin 2020. Le nouveau président va devoir gérer l’épidémie de Covid-19, qui a dramatiquement touché le pays, et relancer l’économie, qui a chuté de 11,12 % en 2020. Le Pérou déplore plus de 195.000 morts dus à la maladie, soit le plus haut taux de mortalité au monde par rapport à la population.