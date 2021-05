Des bûchers brûlent des corps de personnes décédées du Covid-19 sur un terrain de crémation à New Delhi, le 26 avril. Chaque jour se fait plus meurtrier en Inde. Jeudi 29 avril, le pays enregistrait 3.645 morts du Covid-19, soit 350 de plus que la veille, franchissant un nouveau seuil. Le Covid a coûté la vie à plus de 204.800 personnes, mais de nombreux experts estiment que le bilan réel est beaucoup plus élevé. L'Inde a recensé près de 380.000 contaminations au cours des dernières vingt-quatre heures, et plus de 6 millions sur le seul mois d'avril. Cette recrudescence est due au nouveau variant indien, mais aussi aux rassemblements de foules à l'occasion d'événements politiques et religieux ces dernières semaines.