Une semaine dans le monde en 7 photos, du 23 au 29 octobre 2021

Le village de montagne du canton de Jiufen, un site touristique de la ville de New Taipei, dans le nord de Taïwan, le 26 octobre. En 2021, les arrivées internationales de janvier à juillet sont de 80% inférieures à leur niveau de 2019, selon l'Organisation mondiale du tourisme. Sur cette période, l'Asie-Pacifique a connu la plus forte chute du nombre de voyageurs par rapport à 2019 (-95%), suivie par le Moyen-Orient (-82%), l'Europe et l'Afrique (-77% pour les deux) et enfin les Amériques (-68%). L'OMT espère un «rebond» du tourisme mondial en 2022 mais pense que le secteur ne retrouvera ses niveaux d'avant crise qu'à partir de 2023 ou 2024.