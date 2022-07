Un berger sort d'un puits, creusé pour fournir de l'eau à son troupeau de chèvres et de moutons, à côté du lit asséché du lac Amara, en Roumanie, le 28 juillet. Le lac Amara s'étendait sur environ 8 kilomètres carrés avant que son eau ne s'évapore en raison du manque de précipitations et de la chaleur extrême. Dans toute la Roumanie, la superficie agricole touchée par la sécheresse dépasse 100.000 hectares, dans vingt départements, selon les données compilées par le ministère de l'Agriculture. La semaine dernière, la Roumanie a instauré un rationnement de l'eau dans plus de 200 villes et villages. Selon un rapport de la Commission européenne, près de la moitié du territoire de l'UE manque d'eau, à cause d'un déficit de précipitations.