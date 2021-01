Les agriculteurs participent à un défilé de tracteurs alors qu'ils continuent de manifester contre les réformes agricoles du gouvernement central à New Delhi, en Inde, le 26 janvier. Ces mesures libéraliseraient la vente de produits agricoles. Des violences ont jalonné le pays mardi, jour de la fête nationale, faisant un mort et quatre cents blessés et l'accès à internet a été suspendu dans plusieurs villes. Depuis, les autorités indiennes tentent de reprendre le dessus et le gouvernement a opté pour une ligne dure. Les discussions avec les syndicats sont rompues et une série de plaintes ont été lancées par la police contre les principaux responsables du mouvement paysan, mais aussi contre des personnalités de l'opposition.