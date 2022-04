Des femmes avec leurs enfants attendent de recevoir un don de nourriture de la fondation Afterlife pendant Ramadan à Kandahar, le 27 avril. L'Afghanistan a désespérément besoin d'aide humanitaire alors que 23 millions d'habitants, soit plus de la moitié de la population du pays, seraient menacés par la famine cet hiver, sous les effets combinés de la sécheresse causée par le changement climatique et de la paralysie économique. Le pays compte plus de 4 millions de déplacés internes et plus de 3,5 millions de réfugiés.