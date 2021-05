Des Palestiniens sont assis dans une tente qui a été installée sur les ruines d'un bâtiment détruit lors des récentes frappes aériennes israéliennes, à Beit Lahia, dans le nord de la bande de Gaza, le 25 mai. Un cessez-le-feu a été conclu la semaine dernière après onze jours de conflit entre Israël et le mouvement Hamas qui dirige Gaza. Depuis le début des affrontements, le 10 mai, au moins 248 Palestiniens, dont 66 enfants et des combattants du Hamas, ont péri dans les bombardements israéliens, tandis que 12 personnes ont perdu la vie en Israël, y compris un enfant, une adolescente et un soldat. Environ 6.000 habitants de l'enclave palestinienne ont perdu leur maison dans les bombardements israéliens, selon l'Organisation des Nations unies (ONU).