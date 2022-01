Une semaine dans le monde en 7 photos, du 22 au 28 janvier 2022

Un employé vêtu d'une combinaison de protection manipule un échantillon qui vient d'être prélevé sur un journaliste en vue d'effectuer un test PCR, à une semaine des Jeux olympiques d'hiver à Pékin, le 27 janvier. Les autorités chinoises ont adopté une politique «zéro Covid» instaurant des restrictions de déplacements et des confinements ciblés, dans le but d'éviter à tout prix la propagation du virus. Mais au moment où certains pays européens commencent à lever les mesures restrictives avec la décrue de la vague liée au variant Omicron, la Chine se retrouve empêtrée dans sa stratégie sanitaire qui provoque des tensions sociales et des perturbations économiques. En France, l'épidémie a touché au moins 18,12 millions de personnes et provoqué la mort de plus de 130.000, selon les données de Santé publique France. Le 27 janvier, 392.168 nouvelles contaminations ont été enregistrées en vingt-quatre heures.