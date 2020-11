Des migrants et des associations installent des tentes sur la place de la République, à Paris, le 23 novembre, une semaine après que les migrants ont été évacués d'un camp de fortune à Saint-Denis, au nord de la capitale, sans être relogés. Près de 500 personnes ont été évacuées le même soir dans une extrême violence. Face aux images-chocs de certaines vidéos, le parquet de Paris a annoncé, le lendemain, avoir ouvert deux enquêtes relatives à des faits de «violences». Deux policiers sont visés pour leur comportement envers un migrant et un journaliste. On estime qu'entre 500 et 800 personnes sont toujours sans solution de logement alors que le dispositif d'accueil pour les demandeurs d'asile et le dispositif d'hébergement d'urgence de droit commun sont saturés.