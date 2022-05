Des personnes déplacées internes de la zone de Kibumba, près de la ville de Goma au Nord-Kivu, arrivent le 25 mai à l'école de Kanyaruchinya pour tenter de s'abriter des affrontements en cours entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. Un rapport parlementaire dévoilé par deux députés de la majorité présidentielle, Tembos Yotama et Mbenzé Mbusa, affirme que plus de 15.000 civils ont été tués ces quinze dernières années dans le territoire de Beni, au Nord–Kivu, ainsi qu'à Irumu et Mambasa en Ituri, des zones sous l'influence du groupe armé Forces démocratiques alliés (ADF) d'origine ougandaise. À sa publication, des combats ont éclaté à une vingtaine de kilomètres au nord de Goma, chef-lieu de la province troublée du Nord-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC).