Un membre de l ' équipe de sauvetage de la New Market Volunteer Fire Company marche dans les hautes eaux provoquées par une crue soudaine après le passage de la tempête tropicale Henri qui s'est abattue, le 22 août, sur le New Jersey aux États-Unis. La tempête, moins terrible que prévu, a privé de courant plus de 110.000 habitants du nord-est du pays. Cette région est d'habitude épargnée par de telles catastrophes qui touchent plutôt des États plus au sud, comme la Floride ou la Louisiane. Mais avec le réchauffement de la surface des océans, les ouragans y deviennent de plus en plus puissants.