Des policiers français patrouillent sur la plage de Wimereux, le 25 novembre 2021, après le naufrage d'un bateau transportant des personnes migrantes qui tentaient de traverser la Manche pour rejoindre la Grande-Bretagne, et qui sont mortes noyées en mer la veille au soir. Parmi les vingt-sept victimes retrouvées à ce jour, on compte sept femmes et trois «jeunes», dont l'âge n'est pas encore connu. Deux rescapés, originaires d'Irak et de Somalie, sont parvenus à rejoindre les côtes françaises.

Alors qu'il s'agit du naufrage le plus meurtrier survenu lors d'une traversée entre la France et la Grande-Bretagne, depuis leur accélération amorcée en 2018, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a dénoncé une responsabilité première des passeurs. De leur côté, les associations d'aide aux personnes migrantes pointent des politiques anti-immigration de plus en plus répressives, partagées entre harcèlement quotidien de la part des forces de police, multiplication des contrôles, absence de structures d'accueil et manque d'accompagnement juridique.