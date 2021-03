Au petit matin du 23 mars, le porte-conteneurs Ever Given, de la compagnie taïwanaise Evergreen, long de 400 mètres, large de 59 mètres et lourd de plus 219.000 tonnes, s'est échoué accidentellement sur la rive du canal de Suez, en Égypte. Tout le trafic maritime s'en est trouvé interrompu, bloquant l'une des voies commerciales les plus fréquentées au monde –près de 12% du trafic mondial. Alors que près de 10% des hydrocarbures mondiaux transitent par le canal, le cours du pétrole a bondi à la suite de l'annonce du blocage. L'opération de renflouement du bateau n'a toujours pas abouti, et l'Ever Given continue de stagner à ce jour.