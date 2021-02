Les manifestants organisent une veillée aux chandelles devant l'ambassade américaine lors d'une manifestation contre le coup d'État militaire, à Yangon, le 21 février. La tension monte en Birmanie. Jeudi 25 février, des partisans de la junte militaire, armés de tuyaux et de lance-pierres, ont affronté des habitants de Rangoun. Depuis le début du mois de février, la police a utilisé des gaz lacrymogènes, des canons à eau et des balles en caoutchouc contre les manifestants. Des tirs isolés à balles réelles ont également eu lieu et cinq personnes sont mortes. L'armée, de son côté, a signalé qu'au moins un policier avait trouvé la mort.