Un supporter tient une pancarte indiquant «STOP WAR» alors que les joueurs du Dynamo Kiev entrent sur le terrain en portant des drapeaux nationaux ukrainiens sur leurs épaules, lors du match retour des éliminatoires de l'UEFA Champions League entre le SL Benfica et le Dynamo Kiev, au stade de la Luz à Lisbonne le 23 août. En six mois, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a causé des centaines de milliers de morts et de blessés. De nouvelles aides militaires ont été promises par Washington et Berlin à l'Ukraine, alors que le conflit armé s'enlise sur son territoire.