Un homme hazara travaille dans sa ferme devant le site où se trouvait autrefois la statue de Bouddha avant d'être détruite par les talibans en mars 2001, dans la province de Bamiyan, en Afghanistan, le 2 octobre. Les Hazaras, qui constituent de 10 à 20% des quelque 40 millions d'Afghans, sont depuis longtemps marginalisés. La peur est d'autant plus présente que Bamiyan est l'une des villes qui a, au cours des vingt dernières années, le plus profité de la présence internationale, de ses initiatives et de ses subventions. Les femmes y faisaient du sport, notamment du cyclisme et du volley, il y avait plus d'étudiantes que d'étudiants à l'université, des concerts de rock y étaient organisés. Dans le nord-est de l'Afghanistan, à Kunduz, au moins 50 personnes sont mortes et 140 ont été blessées dans un attentat-suicide dans une mosquée chiite le 8 octobre.