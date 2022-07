Une foule de spectateurs applaudit alors que le peloton de cyclistes les dépasse, dimanche 3 juillet, lors de la 3e étape de la 109e édition du Tour de France, une course de 182 km entre Vejle et Sonderborg, au Danemark. Le Tour a commencé le 1er juillet à Copenhague, ville amie des cyclistes, et se terminera à Paris le 23 juillet. Le lendemain, le coup d'envoi du Tour de France Femmes 2022 sera donné dans la capitale, devant la tour Eiffel, pour une arrivée sept jours plus tard au sommet de la Planche des Belles Filles, dans le massif vosgien.