Un piéton marche dans une rue déserte devant la cathédrale de York, dans le nord-ouest de l'Angleterre, le 6 janvier. Submergées par la pandémie, l'Écosse et l'Angleterre se sont reconfinées totalement. Une mutation du SARS-CoV-2 qui rend le virus beaucoup plus contagieux est apparue à l'automne dernier au Royaume-Uni, qui a provoqué un emballement de la situation épidémique. Les courbes des contaminations et des hospitalisations s'envolent notamment à Londres et dans le sud-est de l'Angleterre, et leur pente augmente très vite partout ailleurs au Royaume-Uni. Au total, la Grande-Bretagne a enregistré 67.000 morts du Covid-19.