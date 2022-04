Des indigènes manifestant lors du campement Terra Livre, qui a lieu tous les ans, à Brasilia, le 6 avril. Cette manifestation de dix jours est organisée par les peuples des différentes tribus du Brésil pour appeler à une plus grande protection de leurs terres et de leurs droits. Cette année, ils expriment leur opposition au projet du président Jair Bolsonaro d'ouvrir leurs territoires aux activités minières, aux dépens de la culture indigène et de l'écosystème de la forêt amazonienne, premier poumon de notre planète. Ces indigènes représentent 0,2% des 212 millions de Brésiliens et leurs réserves occupent environ 13% du territoire du pays.