Le peloton fait le tour de l'Arc de Triomphe lors de la 21e et dernière étape de la 107e édition de la course cycliste du Tour de France, 122 km entre Mantes-la-Jolie et les Champs-Élysées Paris, le 20 septembre. Le Slovène Tadej Pogacar a remporté cette Grande Boucle 2020. À seulement 22 ans, il est le plus jeune vainqueur depuis 1904. Sa victoire est si surprenante qu'elle génère une forme de scepticisme et ravive les soupçons de dopage.