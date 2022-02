Le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) à Guba, en Éthiopie, est sur le point de produire de l'électricité, le 19 février. Après plus de dix ans de travaux et de controverses avec l'Égypte et le Soudan, l'Éthiopie a officiellement lancé dimanche 20 février la production d'électricité de son grand barrage de la Renaissance, sur le Nil Bleu. Le coût total du projet a été estimé par les experts à 4,2 milliards de dollars (3,7 milliards d’euros) et le pays espère produire 5.000 mégawatts, soit le double de la production actuelle de l'Éthiopie.