Un membre du personnel médical se tient aux côtés d'un patient de l'unité de soins intensifs de Covid-19 au United Memorial Medical Center de Houston, au Texas (États-Unis), le 24 décembre.

Selon les rapports, le Texas compte plus de 1.650.000 cas et plus de 26.600 décès. Le vaccin a déjà été administré à un million d'Américains, avec l'espoir d'un retour à la normale dans le pays dès cet été. Les États-Unis ont toujours pour objectif d'immuniser 100 millions de personnes avant la fin du premier trimestre 2021, et 100 autres millions avant la fin du deuxième trimestre.