Des élèves sont assises dans une salle de classe à l'école Gawhar Shad Begum à Hérat, à l'ouest de l'Afghanistan, le 20 septembre. Le gouvernement taliban a annoncé la réouverture des écoles secondaires pour «les élèves masculins et les enseignants masculins». Selon le porte-parole des talibans, les collégiennes et les lycéennes afghanes seront autorisées à retourner à l'école «aussi vite que possible». Les talibans ont nommé, mardi 21 septembre, plusieurs ministres et complété ainsi la formation de leur gouvernement, qui ne comprend aucune femme ministre ni ministère des femmes.