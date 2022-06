Des personnes viennent chercher de l'aide alimentaire dans une zone inondée à la suite de fortes pluies de mousson, à Companiganj, au Bangladesh, le 20 juin. Selon des chiffres communiqués le 18 juin, les pluies de mousson ont été responsables de la mort d'au moins 41 personnes au Bangladesh et en Inde. Quatre millions de personnes étaient quant à elles bloquées à cause des inondations. Le phénomène menace régulièrement ce pays de basse altitude, mais il est plus fréquent, plus grave et plus soudain en raison du dérèglement climatique.