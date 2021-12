Des habitants se tiennent devant des maisons détruites dans la ville de Bais, aux Philippines, le 21 décembre. Le super-typhon Rai a frappé les régions du sud et du centre de l'archipel et fait près de 400 morts. Des vents de 185 à 230 kilomètres à l'heure ont occasionné des destructions impressionnantes sur leur passage. La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a fait un appel aux dons afin de réunir une somme de 22 millions de dollars (19,5 millions d'euros) pour financer les secours et les futures opérations de reconstruction.