Une femme passe devant un pub à Dublin le 19 octobre. L'Irlande et le Pays de Galles sont les premiers territoires de l’Union européenne à reconfiner leurs populations pour tenter de freiner la pandémie de Covid-19. L'Irlande reconfine pour six semaines à compter du 21 octobre, et le Pays de Galles pour deux semaines à compter du 23 octobre. Avec plus de 8.000 morts recensés en sept jours, l’Europe connaît son plus lourd bilan sur une semaine depuis la mi-mai, et de nombreux pays tentent de se protéger en multipliant les mesures sanitaires.